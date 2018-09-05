Рафаэль Надаль: «В концовке матча с Тимом мне немного повезло»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился впечатлениями после победы над австрийцем Домиником Тимом (0:6, 6:4, 7:5, 6:7, 7:6) в 1/4 финала US Open. Для победы ему понадобилось почти пять часов.

— Очень сложный матч против отличного парня. Он играет и тренируется с великолепным настроем, — цитирует испанца Ubitennis. — Он все делал правильно. В концовке матча мне немного повезло. Я счастлив снова пробиться в полуфинал. Когда ты полностью отдаешься на корте и играешь с нужным настроем, ты остаешься доволен собой, даже если проигрываешь. Я очень счастлив, потому что это был отличный матч. Атмосфера была великолепной, зрители здорово болели. Не рад я только тому, что сейчас три часа ночи.

В полуфинале Надалю предстоит матч с аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро.