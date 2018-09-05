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Рафаэль Надаль: «В концовке матча с Тимом мне немного повезло»
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Рафаэль Надаль: «В концовке матча с Тимом мне немного повезло» 

Спорт-Экспресс 5 сентября 2018
Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился впечатлениями после победы над австрийцем Домиником Тимом (0:6, 6:4, 7:5, 6:7, 7:6) в 1/4 финала US Open. Для победы ему понадобилось почти пять часов.
— Очень сложный матч против отличного парня. Он играет и тренируется с великолепным настроем, — цитирует испанца Ubitennis. — Он все делал правильно. В концовке матча мне немного повезло. Я счастлив снова пробиться в полуфинал. Когда ты полностью отдаешься на корте и играешь с нужным настроем, ты остаешься доволен собой, даже если проигрываешь. Я очень счастлив, потому что это был отличный матч. Атмосфера была великолепной, зрители здорово болели. Не рад я только тому, что сейчас три часа ночи.
В полуфинале Надалю предстоит матч с аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро.
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