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Серена Уильямс оскорбила судью во время финала US Open
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Серена Уильямс оскорбила судью во время финала US Open 

Газета.Ru + ещё 156 9 сентября 2018
Фото: Газета.Ru
Теннисистка Серена Уильямс оскорбила судью во время финального матча Открытого чемпионата США по теннису. За это спортсменку наказали штрафным геймом.
Во время матча Уильямс подошла к вышке, на которой находился судья, и вступила с ним в перепалку, называя его лжецом. Теннисистку лишили гейма, но она не успокоилась и вызвала на корт главного рефери. Уильямс потребовала отмены решения судьи, но ей отказали, передает сетевое издание m24.ru.
Ранее Уильямс уже получала предупреждение за подсказку от тренера и штрафное очко за сломанную о корт ракетку. В итоге японка Наоми Оскака победила в двух партиях со счетом 6:2, 6:4.
Представительница Японии получила первый титул Большого шлема в карьере. Осака стала первой теннисисткой из этой страны, завоевавшей титул на турнире Большого шлема в одиночном разряде.
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