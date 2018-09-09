Серена Уильямс оскорбила судью во время финала US Open 

Теннисистка Серена Уильямс оскорбила судью во время финального матча Открытого чемпионата США по теннису. За это спортсменку наказали штрафным геймом.
Во время матча Уильямс подошла к вышке, на которой находился судья, и вступила с ним в перепалку, называя его лжецом. Теннисистку лишили гейма, но она не успокоилась и вызвала на корт главного рефери. Уильямс потребовала отмены решения судьи, но ей отказали, передает сетевое издание m24.ru.
Ранее Уильямс уже получала предупреждение за подсказку от тренера и штрафное очко за сломанную о корт ракетку. В итоге японка Наоми Оскака победила в двух партиях со счетом 6:2, 6:4.
Представительница Японии получила первый титул Большого шлема в карьере. Осака стала первой теннисисткой из этой страны, завоевавшей титул на турнире Большого шлема в одиночном разряде.