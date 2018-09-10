Видеообзор финала US Open 2018 Джокович — дель Потро

Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем Открытого чемпионата США 2018 года. В финальном матче уроженец Белграда, посеянный под шестым номером, в трёх партиях обыграл представителя Аргентины Хуан-Мартина дель Потро (3) со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.

Матч продолжался 3 часа 15 минут. Джокович 1 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 7. На счету дель Потро 6 эйсов, 1 двойная ошибка и 2 брейка. Соперники в 19-й раз встречались друг с другом. Счёт в личном противостоянии теннисистов стал 15-4 в пользу серба.

Джокович стал 14-кратным победителем турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. В этом году серб также выиграл Уимблдон.

Видеообзор финала доступен на «Чемпионате».