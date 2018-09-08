Ещё
Майк Брайан установил рекорд по победам на парных турнирах Большого шлема
Далее:
Читайте также:
Ещё

Майк Брайан установил рекорд по победам на парных турнирах Большого шлема 

Газета.Ru + ещё 16 8 сентября 2018
Фото: Газета.Ru
Майк Брайан и Джек Сок выиграли US Open в парном разряде среди мужчин. В финале американские теннисисты обыграли поляка Лукаша Кубота и бразильца Марсело Мело со счетом 6:3, 6:1.
40-летний Брайан завоевал 18-й титул чемпиона турнира Большого шлема в карьере, что позволило ему стать единоличным рекордсменом по этому показателю с 1968 года. Это достижение принадлежало австралийцу Джону Ньюкомбу.
До объединения в пару с Соком Майк не побеждал на «Шлемах» с US Open-2014. В течение большей части карьеры он выступал в паре со своим братом-близнецом Бобом. Именно с ним он выиграл первые 16 титулов на турнирах Большого шлема.
Ранее определились первые финалисты US Open в парном разряде.
Газета.Ru: последние новости
Пеле поздравил японскую теннисистку Осаку с победой на US Open Хачанов и Герасимов откроют матч Россия — Белоруссия на Кубке Дэвиса Теннисистка Родина выбыла в первом круге турнира в Квебеке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке5
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую1
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту44
Умер Валентин Чайкин16
Бывшая российская спортсменка выступила против России3
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:55
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Летние виды спорта
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
02:20
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту
Летние виды спорта
01:01
России подготовили новый допинг-скандал
Летние виды спорта
02:55
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ
Футбол Прочее
00:32
Футболистов отчислили за нацистское приветствие
Футбол
04:48
Встреча с бывшей и рекорд: что ждет Тутберидзе в Канаде
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение