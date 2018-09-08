Майк Брайан установил рекорд по победам на парных турнирах Большого шлема

Майк Брайан и Джек Сок выиграли US Open в парном разряде среди мужчин. В финале американские теннисисты обыграли поляка Лукаша Кубота и бразильца Марсело Мело со счетом 6:3, 6:1.

40-летний Брайан завоевал 18-й титул чемпиона турнира Большого шлема в карьере, что позволило ему стать единоличным рекордсменом по этому показателю с 1968 года. Это достижение принадлежало австралийцу Джону Ньюкомбу

До объединения в пару с Соком Майк не побеждал на «Шлемах» с US Open-2014. В течение большей части карьеры он выступал в паре со своим братом-близнецом Бобом. Именно с ним он выиграл первые 16 титулов на турнирах Большого шлема.

Ранее определились первые финалисты US Open в парном разряде.