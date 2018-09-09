Азаренко поддержала Серену Уильямс в обвинениях арбитра в сексизме

Двукратная победительница турниров серии «Большого шлема» белоруска Виктория Азаренко прокомментировала скандальную ситуацию, случившуюся в финале женского одиночного разряда Открытого чемпионата США между японкой Наоми Осакой и американкой Сереной Уильямс . Представительница США уступила со счётом 2:6, 4:6.

«Если бы это был мужской матч, то такого не произошло бы. Этого просто не могло случиться», — написала Азаренко на своей странице в сети «Твиттер».

Посмотреть запись Азаренко можно на её странице в сети «Твиттер».

В финале US Open Уильямс сперва получила первое предупреждение за подсказку с трибуны тренера Патрика Муратоглу. Затем, проиграв пятый гейм второй партии, американка была наказана штрафным очком за сломанную о корт ракетку. При счёте 4:3 Серена подошла к судейской вышке и высказала всё, что думает, об арбитре, из-за чего была лишена гейма за оскорбление судьи. После этого Уильямс вызвала на корт главного рефери турнира и на повышенных тонах пыталась оспорить решение, но наказание не было отменено. После матча Серена обвинила арбитра в сексизме.