Хачанов отреагировал на сравнение с актёром Хемсвортом

Российский теннисист Карен Хачанов в своём «твиттере» отреагировал на сообщение издания People, в которой его сравнили с австралийским актером Лиамом Хемсвортом . В «твиттере» People о Хачанове говорится, что есть теннисист, который очень похож на Хемсворта, и «он так же горяч».

Карен опубликовал несколько смайликов, говорящих о его раздумьях по поводу возможной кинокарьеры в будущем.

Хачанов, получивший на Открытом чемпионате США 27-й номер посева, проиграл в третьем круге представителю Испании Рафаэлю Надалю , посеянному под первым номером, со счётом 7:5, 5:7, 6:7 (7:9), 6:7 (3:7). Карен впервые в карьере смог выиграть сет у Надаля.

Открытый чемпионат США 2018, являющийся заключительным в году турниром «Большого шлема», завершится 9 сентября.