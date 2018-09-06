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Хачанов отреагировал на сравнение с актёром Хемсвортом
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Хачанов отреагировал на сравнение с актёром Хемсвортом 

Чемпионат.com + ещё 2 6 сентября 2018
Фото: Чемпионат.com
Российский теннисист Карен Хачанов в своём «твиттере» отреагировал на сообщение издания People, в которой его сравнили с австралийским актером Лиамом Хемсвортом. В «твиттере» People о Хачанове говорится, что есть теннисист, который очень похож на Хемсворта, и «он так же горяч».
Карен опубликовал несколько смайликов, говорящих о его раздумьях по поводу возможной кинокарьеры в будущем.
Хачанов, получивший на Открытом чемпионате США 27-й номер посева, проиграл в третьем круге представителю Испании Рафаэлю Надалю, посеянному под первым номером, со счётом 7:5, 5:7, 6:7 (7:9), 6:7 (3:7). Карен впервые в карьере смог выиграть сет у Надаля.
Открытый чемпионат США 2018, являющийся заключительным в году турниром «Большого шлема», завершится 9 сентября.
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