Впервые в карьере Надаль выиграл матч ТБШ, уступив по количеству взятых геймов 

Четвертьфинальный матч US Open между испанцем Рафаэлем Надалем (1) и австрийцем Домиником Тимом (9) стал знаковым для первой ракетки мира. Впервые в карьере он выиграл матч основной сетки турнира «Большого шлема», взяв при этом меньше геймов, нежели соперник. В данном случае Надаль выиграл на шесть геймов меньше, чем Тим — 0:6, 6:4, 7:5, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5).
Кроме того, впервые с 2015 года, Надаль уступил партию в рамках мэйджора под ноль. В четвертьфинале Australian Open-2015 Рафаэль был разгромлен чехом Томашем Бердыхом — 6:2, 6:0, 7:6 (7:5).
Соперником первой ракетки мира в борьбе за выход в финал US Open станет аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро (3). В прошлогоднем розыгрыше турнира теннисисты встречались на аналогичной стадии. Победил Надаль — 4:6, 6:0, 6:3, 6:2.