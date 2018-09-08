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Надаль не смог доиграть полуфинал US Open, первым финалистом стал дель Потро
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Надаль не смог доиграть полуфинал US Open, первым финалистом стал дель Потро 

Чемпионат.com + ещё 16 8 сентября 2018
Фото: SovSport.Ru
Первым финалистом Открытого чемпионата США по теннису стал аргентинец Хуан-Мартин дель Потро. В полуфинале его соперник первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль был вынужден сняться после второго сета. К тому моменту дель Потро вёл в счёте — 7:6, 6:2.
Надаль во втором сете начал испытывать болевые ощущения в колене. Врачи накладывали испанцу повязку под колено, фиксируя суставы, но в последнем гейме второго сета первая ракетка мира стал тяжело двигаться. Заключительные розыгрыши сета Надаль проводил практически статично.
Надаль — действующий победитель US Open. Дель Потро выигрывал этот турнир в 2009 году.
Второй финалист Открытого чемпионата США по теннису определится в матче Новак Джокович (Сербия) — Кеи Нисикори (Япония)
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