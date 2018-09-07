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Джокович: «Федерер и Надаль всегда были примером для подражания для меня»
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Джокович: «Федерер и Надаль всегда были примером для подражания для меня» 

SPORT24.ru + ещё 1 7 сентября 2018
Фото: Чемпионат.com
Сербский теннисист Новак Джокович рассказал о противостоянии с извечными соперниками швейцарцем Роджером Федерером и испанцем Рафаэлем Надалем.
«На протяжении всей карьеры я играл с этими парнями. За последние пару лет мне удалось выиграть несколько крупных турниров, но также некоторые проиграть. На протяжении 10-15 лет я выигрывал пару матчей, затем побеждали они. Это похоже на качели.
Соперничество с ними является особенным для меня. Это связано с контрастом стилей. Раньше я смотрел на их игру, признавая их величие. Они были образцом для подражания и примером», — цитирует Джоковича Tennis World USA.
Джокович вышел в полуфинал US Open 11-й раз подряд, обеспечив себе место в топ-5 АТР
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