Джокович: «Федерер и Надаль всегда были примером для подражания для меня»

«На протяжении всей карьеры я играл с этими парнями. За последние пару лет мне удалось выиграть несколько крупных турниров, но также некоторые проиграть. На протяжении 10-15 лет я выигрывал пару матчей, затем побеждали они. Это похоже на качели.

Соперничество с ними является особенным для меня. Это связано с контрастом стилей. Раньше я смотрел на их игру, признавая их величие. Они были образцом для подражания и примером», — цитирует Джоковича Tennis World USA.

Джокович вышел в полуфинал US Open 11-й раз подряд, обеспечив себе место в топ-5 АТР