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Детский футбольный турнир открылся в Балашихе в День города
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Детский футбольный турнир открылся в Балашихе в День города 

360tv.ru + ещё 1 8 сентября 2018
Фото: 360tv.ru
Двухдневный детский футбольный турнир, посвященный Дню города, открылся на стадионе «Метеор» в Балашихе. Соревнования проходят среди футболистов 2009 года рождения. Об этом сообщил спортивный директор спортшколы «Метеор» Николай Родин.
«Мы проводим детский футбольный турнир, посвященный Дню города Балашихи. Это десятый, юбилейный турнир. В нем соревнуются 5 команд из Балашихи, Москвы и Электростали. Каждая из них проведет 4 игры, а 9 сентября определим победителя», — сказал Родин.
Он добавил, что в 2019 году футболисты спортшколы «Метеор» 2009 года рождения будут участвовать в первенстве Москвы и областных соревнованиях.
«Турнир организован отлично! Это же дети, они всегда играют на полную катушку, полностью отдаются игре», — отметил отец игрока команды «Керамик» из Железнодорожного Роман Коваленко.
Победителя турнира наградят кубком. Кроме того, 9 сентября определят лучшего игрока и бомбардира турнира.
Всего в праздничной программе Дня города более 400 мероприятий. Хедлайнерами концерта на площади перед Ледовым дворцом «Арена Балашиха» станут артист лейбла BlacStar L’One и певица Полина Гагарина, а в Железнодорожном — певец Алексеев.
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