Детский футбольный турнир открылся в Балашихе в День города

Двухдневный детский футбольный турнир, посвященный Дню города, открылся на стадионе «Метеор» в Балашихе. Соревнования проходят среди футболистов 2009 года рождения. Об этом сообщил спортивный директор спортшколы «Метеор» Николай Родин.

«Мы проводим детский футбольный турнир, посвященный Дню города Балашихи. Это десятый, юбилейный турнир. В нем соревнуются 5 команд из Балашихи, Москвы и Электростали . Каждая из них проведет 4 игры, а 9 сентября определим победителя», — сказал Родин.

Он добавил, что в 2019 году футболисты спортшколы «Метеор» 2009 года рождения будут участвовать в первенстве Москвы и областных соревнованиях.

«Турнир организован отлично! Это же дети, они всегда играют на полную катушку, полностью отдаются игре», — отметил отец игрока команды «Керамик» из Железнодорожного Роман Коваленко

Победителя турнира наградят кубком. Кроме того, 9 сентября определят лучшего игрока и бомбардира турнира.