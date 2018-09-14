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Команды сестер Уильямс сравнили с «собачьей сворой»
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Команды сестер Уильямс сравнили с «собачьей сворой» 

Газета.Ru + ещё 80 8 часов назад
Фото: Газета.Ru
Чешская теннисистка Барбора Стрыцова раскритиковала американку Серену Уильямс за скандальное поведение в финальном матче US Open, передает "Советский спорт".
Стрыцова подчеркнула, что считает разговоры 23-кратной обладательницы "Большого шлема" о расизме "бредом".
"Хуан Рамос — жесткий арбитр. Он один из лучших в мире. Он сделал то, что должен был сделать, потому что Серена перешла границы.
Судьи иначе относятся к мужчинам, чем к женщинам? Это полнейший бред. Судьи не смотрят на половые признаки. Для сравнения, я никогда не видела, чтобы Рафаэль Надаль кричал на арбитра таким образом. Меня удивило, что WTA защитила Серену. На ее матчах что, поменяют правила? Если это так, дайте мне знать.
На матчах Серены и Винус всегда присутствует собачья свора в виде их команды. Это странно, потому что теннис — это индивидуальный вид спорта. Но я привыкла к этому", — приводит слова Стрыцовой Tennis World.
Ранее сообщалось, что теннисные судьи хотят создать профсоюз после скандала с Уильямс.
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