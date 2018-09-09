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Серена Уильямс оскорбила судью во время финала US Open
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Серена Уильямс оскорбила судью во время финала US Open 

Газета.Ru + ещё 67 9 сентября 2018
Фото: Газета.Ru
Теннисистка из Соединенных Штатов Америки Серена Уильямс во время финального матча US Open разразилась оскорблениями в адрес главного арбитра встречи Карлоса Рамос, назвав того «лжецом» и «вором», пишет ТАСС.
Финал Открытого чемпионата США закончился первым триумфом в карьере для 20-летней японки Наоми Осаки, которая одержала победу со счетом 6:2, 6:4. По ходу встречи в отношении 36-летней теннисистки несколько раз были применены санкции: сначала Уильямс получила предупреждение за подсказки со стороны своего наставника, а позже в эмоциях сломала ракетку, получив за это штраф. Проигрывая по ходу матча 3:4 американка начала спорить с арбитром Карлосом Рамосом, обвинив португальца в субъективности и сексизме, за что получила штрафной гейм.
"Ты должен извиниться передо мной. Ты лжец и вор. Я никогда в жизни жульничала. У меня есть дочь, и ради нее я защищаю все, что правильно", — крикнула американка.
По словам Уильямс, штрафной гейм со стороны Рамоса есть проявление сексизма, так как за слово 'вор' никогда не был бы наказан мужчина. Кроме того, после завершения скандального матча, наставник спортсменки признался, что подсказки с его стороны действительно имели место, хоть и не были услышаны своей подопечной, чем вызвал непонимание со стороны шестикратной победительницы US Open.
Бывшая пятая ракетка мира россиянка Анна Чакветадзе негативно отозвалась о поведении американской теннисистки Серены Уильямс в финале US Open в матче против японки Наоми Осаки.
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