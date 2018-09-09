Чекветадзе считает, что Уильямс заслуженно наказали в финале US Open

Теннисистка Анна Чакветадзе , бывшая пятая ракетка мира, прокомментировала конфликт между Сереной Уильямс и судьёй на вышке в финале US Open. Американка потерпела поражение от японки Наоми Осаки со счётом 2:6, 4:6.

«Она его сильно оскорбила. Всё по делу. Жаль, что этим эпизодом смазали победу Осаки», — написала Чекветадзе в своём «твиттере».

Скандал произошёл в главном матче турнира. Сначала Уильямс получила первое предупреждение за подсказку с трибуны тренера Патрика Муратоглу. Затем, проиграв пятый гейм второй партии, американка была наказана штрафным очком за сломанную о корт ракетку. При счёте 4:3 Серена подошла к судейской вышке и высказала всё, что думает, об арбитре, из-за чего была лишена гейма за оскорбление судьи. После этого Уильямс вызвала на корт главного рефери турнира и на повышенных тонах пыталась оспорить решение, но наказание не было отменено.