Серена Уильямс устроила скандал на US Open и проиграла 

Американская теннисистка Серена Уильямс проиграла в финале US Open японке Наоми Осаке. Встреча, продолжавшаяся 1 час 20 минут, завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу Осаки.
Для Уильямс все сложилось не слишком удачно. В ходе матча судья Карлос Рамос сделал американке предупреждение за подсказки со стороны тренера, после этого теннисистка разбила ракетку, получив штрафное очко, сообщает Sky. Затем начались препирательства с арбитром, которого она обвинила в предвзятости и сексизме.
«Вы должны извиниться передо мной. Я никогда в жизни не жульничала… Вы лжец и вор», — сказала она и получила штрафной гейм.
«Я знаю, какими словами называют судей мужчины. Он отнял у меня гейм за слово «вор», и я считаю это сексизмом. Он бы никогда не наказал подобным образом мужчину», — прокомментировала случившееся Уильямс.
Вместе с тем ее тренер Патрик Муратоглу позже признался, что и впрямь подсказывал Уильямс, однако так тихо, что она вряд ли могла его услышать. Он также отметил, что подобным образом вел себя и тренер японской спортсменки, отметив, что это обычная практика.
Во время церемонии награждения плакали обе спортсменки.
«Я не хочу грубить. Я не хочу задавать вопросы. Я просто хочу сказать вам, ребята, что она хорошо сыграла. Давайте будем позитивными», — заявила Уильямс, говоря о своей сопернице.
Заплаканная Осака сказала: «Я знаю, что все приветствовали ее, и мне жаль, что это должно было закончиться так. Я просто хочу поблагодарить вас за просмотр матча. Я всегда мечтала обыграть Серену в финале US Open. Я очень рада, что смогла это сделать».