Тренер Серены Уильямс признался, что подсказывал спортсменке 

Тренер-консультант Серены Уильямс Патрик Муратоглу рассказал, что действительно подсказывал спортсменке во время матча финала турнира US Open, передает «Спорт-Экспресс».
"Если честно, я подсказывал ей. Но я не уверен, видела ли она", — заявил тренер в телеинтервью сразу после финала.
За эту подсказку Уильямс была оштрафована одним очком, но не согласилась с решением судьи, в последствии оскорбив его.
Матч американская теннисистка проиграла представительнице Японии Наоми Осаке в двух сетах.
Ранее Серена Уильямс оскорбила судью во время финального матча US Open.