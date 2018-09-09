Тренер Серены Уильямс признался, что подсказывал спортсменке

"Если честно, я подсказывал ей. Но я не уверен, видела ли она", — заявил тренер в телеинтервью сразу после финала.

За эту подсказку Уильямс была оштрафована одним очком, но не согласилась с решением судьи, в последствии оскорбив его.

Матч американская теннисистка проиграла представительнице Японии Наоми Осаке в двух сетах.

Ранее Серена Уильямс оскорбила судью во время финального матча US Open.