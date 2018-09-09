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Тренер Серены Уильямс признался, что подсказывал спортсменке
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Тренер Серены Уильямс признался, что подсказывал спортсменке 

Газета.Ru 9 сентября 2018
Фото: Reuters
Тренер-консультант Серены Уильямс Патрик Муратоглу рассказал, что действительно подсказывал спортсменке во время матча финала турнира US Open, передает «Спорт-Экспресс».
"Если честно, я подсказывал ей. Но я не уверен, видела ли она", — заявил тренер в телеинтервью сразу после финала.
За эту подсказку Уильямс была оштрафована одним очком, но не согласилась с решением судьи, в последствии оскорбив его.
Матч американская теннисистка проиграла представительнице Японии Наоми Осаке в двух сетах.
Ранее Серена Уильямс оскорбила судью во время финального матча US Open.
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