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Завершился турнир на призы Мэра Москвы по гольфу
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Завершился турнир на призы Мэра Москвы по гольфу 

SPORT24.ru 9 сентября 2018
В московском городском Гольф Клубе завершился самый статусный из официальных столичных турниров на призы Мэра Москвы. Турнир проходил с 7 по 8 сентября, а участие в нем приняли 120 человек, среди которых оказался и актер театра «Квартета И» Камиль Ларин.
«Гольф — это хобби, которое перерастает в приятное время провождения и становится частью жизни. Ты с кем-то встречаешься, читаешь, играешь за рубежом.
В этом году играю чаще. В прошлом году у меня был только один турнир из-за плотного графика. Даже отпуска не было. А в этом году я сказал, что нужно отдыхать и играть в гольф. Есть результаты», — сказал Ларин.
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