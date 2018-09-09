Серена Уильямс заплатит за истерику

Американская теннисистка Серена Уильямс оштрафована на 17 тысяч долларов по итогам финального матча Открытого чемпионата США, в котором она проиграла японке Наоми Осаке. Об этом сообщает Associated Press.

Штраф вынесен за три нарушения: подсказки тренера, сломанную ракетку и оскорбление судьи на вышке.

По ходу финала Уильямс была наказана за подсказки от тренера. Пытаясь убедить судью на вышке в том, что она не нарушала правил, американка вступила с ним в конфликт, назвала вором и сексистом. В итоге она была оштрафована на два гейма и проиграла со счетом 2:6, 4:6.