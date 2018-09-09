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Андрей Чесноков. «Серене позволяют больше, чем разрешено правилами»
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Андрей Чесноков. «Серене позволяют больше, чем разрешено правилами» 

Спорт-Экспресс 9 сентября 2018
Знаменитый российский теннисист и тренер Андрей Чесноков считает, что Серене Уильямс, которая устроила истерику в финале US Open, назвав судья предвзятым, дают больше поблажек, чем другим игрокам.
— Что вы думаете по поводу поведения Серены Уильямс, которая в финале US Open назвала судью лжецом и вором и обвинила его в предвзятости?
— Мне кажется, она перегнула палку. Я вообще считаю, что Серене позволяют больше, чем разрешено правилами WTA. Взять, к примеру, какой-нибудь турнир супер девятки. Всем сеяным игрокам дают час играть на полном корте, а ей могут дать два часа. Плюс на этом турнире она должна быть 27-я, и в третьем круге идти на первых сеяных, а ей дали 17 номер посева. А почему именно ей сделали такую поблажку, а не Азаренко, допустим? Есть правила. Тогда возьмите и поменяйте их.
— Серена говорила про двойные стандарты: когда женщина на эмоциях, она «в истерике», ее наказывают за это. Когда мужчина делает то же самое, то он «искренний», и его не наказывают?
— Да, вижу. Но, что касается Серены, у нее больше поблажек, чем у других. Это тоже видно. Почему? Наверное, потому что она американка. (Елена Григорьевская)
Как Серена Уильямс скандалила в финале US Open // Недопустимое поведение. Ждет ли Серену дисквалификация?
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