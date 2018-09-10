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Джокович стал победителем US Open, обыграв в финале дель Потро
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Джокович стал победителем US Open, обыграв в финале дель Потро 

Чемпионат.com + ещё 22 10 сентября 2018
Фото: RT на русском
В Нью-Йорке завершился финал Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде. В решающем противостоянии серб Новак Джокович в трёх партиях победил аргентинского теннисиста Хуан-Мартина дель Потро — 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.
Матч продолжался 3 часа 15 минут. Джокович 1 раз подал навылет, допустил 2 ошибки на подаче и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. Дель Потро подал 6 эйсов и два раза взял подачу соперника, допустив при этом 1 двойную ошибку на своей подаче. Соперники в 19-й раз встречались друг с другом. Счёт в личном противостоянии теннисистов стал 15-4 в пользу серба.
Для Джоковича этот титул стал 14-м на турнирах «Большого шлема». В этом году серб уже выиграл «Уимблдон».
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния: текстовая онлайн-трансляция матча дель Потро — Джокович на US Open 2018.
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