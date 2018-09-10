Глава WTA призвал избегать двойных стандартов на теннисных матчах

Глава Женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон призвал к равному отношению к проявлениям эмоций мужчин и женщин на соревнованиях. Он признал, что ситуация с Сереной Уильямс , которую оштрафовали на 17 тысяч долларов, была не совсем корректной и выявила проблему двойных стандартов. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Саймон заявил, что WTA выступает за единые стандарты отношения мужчинам и женщинам на турнирах и стремится гарантировать спортсменам равное отношение.

«Но мы не считаем, что это было сделано вчера вечером», — написал Саймон в заявлении.

Один из штрафов, полученных Сереной Уильямс был ей выписан за подсказки тренера в первом туре финальной игры US Open, но, по словам Саймона, они запрещены во время мужских соревнований, у женщин подсказки тренера допустимы.

«Мы также считаем, что подсказки тренера должны быть разрешены во всех видах спорта. На турнирах WTA разрешено общение игрока с тренером, но этот вопрос требует проработки», — считает глава WTA.