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Глава WTA призвал избегать двойных стандартов на теннисных матчах
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Глава WTA призвал избегать двойных стандартов на теннисных матчах 

360tv.ru 10 сентября 2018
Фото: 360tv.ru
Глава Женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон призвал к равному отношению к проявлениям эмоций мужчин и женщин на соревнованиях. Он признал, что ситуация с Сереной Уильямс, которую оштрафовали на 17 тысяч долларов, была не совсем корректной и выявила проблему двойных стандартов. Об этом сообщила пресс-служба организации.
Саймон заявил, что WTA выступает за единые стандарты отношения мужчинам и женщинам на турнирах и стремится гарантировать спортсменам равное отношение.
«Но мы не считаем, что это было сделано вчера вечером», — написал Саймон в заявлении.
Один из штрафов, полученных Сереной Уильямс был ей выписан за подсказки тренера в первом туре финальной игры US Open, но, по словам Саймона, они запрещены во время мужских соревнований, у женщин подсказки тренера допустимы.
«Мы также считаем, что подсказки тренера должны быть разрешены во всех видах спорта. На турнирах WTA разрешено общение игрока с тренером, но этот вопрос требует проработки», — считает глава WTA.
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