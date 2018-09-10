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Осака поднялась на 4-е место в чемпионской гонке WTA, Касаткина — 12-я
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Осака поднялась на 4-е место в чемпионской гонке WTA, Касаткина — 12-я 

Спорт-Экспресс + ещё 1 10 сентября 2018
Сегодня, 10 сентября, на официальном сайте WTA опубликована обновленная версия чемпионской гонки организации.
Дарья Касаткина опустилась с 9-й на 12-ю строчку. На завершившемся в Нью-Йорке US Open россиянка во втором круге проиграла Александре Саснович из Белоруссии. Победительница турнира японка Наоми Осака поднялась с 15-й на 4-ю строчку. Лидирует в гонке по-прежнему румынка Симона Халеп.
Чемпионская гонка WTA  Положение на 10 сентября:
1 (1*). Симона Халеп (Румыния) — 6910
2 (2). Ангелика Кербер (Германия) — 5152
3 (3). Петра Квитова (Чехия) — 4250
4 (15). Наоми Осака (Япония) — 4047
5 (4). Каролина Возняцки (Дания) — 3982
6 (5). Элина Свитолина (Украина) — 3840
7 (6). Слоан Стивенс (США) — 3823
8 (7). Кики Бертенс (Нидерланды) — 3253
9 (10). Каролина Плишкова (Чехия) — 3132
10 (8). Элизе Мертенс (Бельгия) — 3080…
11 (21). Серена Уильямс (США) — 2976…
12 (9). Дарья Касаткина (Россия) — 2816…
25 (24). Мария Шарапова (Россия) — 1602…
48 (50). Екатерина Макарова (Россия) — 963…
64 (58). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 779…
86 (79). Евгения Родина (Россия) — 620…
87 (82). Анна Блинкова (Россия) — 619…
96 (93). Светлана Кузнецова (Россия) — 552.
* — положение в предыдущем рейтинге
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