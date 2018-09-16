Пармантье выиграла турнир в Квебеке

Французская теннисистка Полин Пармантье стала победительницей турнира в Квебеке (Канада). В финале соревнований, проходивших на корте с синтетическим покрытием, Пармантье нанесла поражение американке Джессике Пегуле, занимающей 227-е место в рейтинге WTA. Финальный счёт — 7:5, 6:2.

Матч продолжался 1 час и 26 минут. Пармантье сделала 1 эйс и реализовала 4 брейк-поинта. Также француженка допустила 1 двойную ошибку. Её соперница записала в свой актив 5 подач навылет. Пегула сделала 1 брейк и избежала двойных ошибок.

Пармантье, являющаяся 69-й ракеткой мира, выиграла уже второй турнир в нынешнем сезоне. Призовые француженки составляли более $ 43 тыс. Призовой фонд турнира в Квебеке равнялся $ 250 тыс.