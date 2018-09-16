Ещё
Пармантье выиграла турнир в Квебеке
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пармантье выиграла турнир в Квебеке 

Чемпионат.com + ещё 51 7 часов назад
Фото: RT на русском
Французская теннисистка Полин Пармантье стала победительницей турнира в Квебеке (Канада). В финале соревнований, проходивших на корте с синтетическим покрытием, Пармантье нанесла поражение американке Джессике Пегуле, занимающей 227-е место в рейтинге WTA. Финальный счёт — 7:5, 6:2.
Матч продолжался 1 час и 26 минут. Пармантье сделала 1 эйс и реализовала 4 брейк-поинта. Также француженка допустила 1 двойную ошибку. Её соперница записала в свой актив 5 подач навылет. Пегула сделала 1 брейк и избежала двойных ошибок.
Пармантье, являющаяся 69-й ракеткой мира, выиграла уже второй турнир в нынешнем сезоне. Призовые француженки составляли более $ 43 тыс. Призовой фонд турнира в Квебеке равнялся $ 250 тыс.
Чемпионат.com: последние новости
Хачанов и Медведев принесли России решающие очки в матче Кубка Дэвиса Шарапова, Остапенко, Свитолина, Халеп, Джокович, Надаль в соцсетях Чилич нанёс поражение Тиафо, Хорватия одержала вторую победу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитова ответила Медведевой68
Тутберидзе сделала громкое заявление о подопечной14
«Звезду» российского футбола избили на улице11
Россиянок оставили без медалей26
В России вступились за проигравшего Головкина8
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение