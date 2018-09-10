Джокович стал третьей ракеткой мира, Изнер вошел в топ-10 

Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала обновленный вариант рейтинга лучших игроков мира.
В новой версии списка на третье место вышел серб Новак Джокович, победивший в минувших выходных на US Open. Свои позиции в рейтинге также из числа топ-10 улучшили хорват Марин Чилич, болгарин Григор Димитров и австриец Доминик Тим. В первую десятку также вошел американец Джон Изнер, поднявшийся на одну строчку.
Россияне Карен Хачанов и Даниил Медведев улучшили свои позиции и теперь занимают 25-е и 35-е места соответственно. Еще один россиянин, Андрей Рублев, серьезно упал в рейтинге и теперь занимает лишь 71-е место.
Рейтинг ATP. 10 сентября1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 8760.2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 6900.3 (6). Новак Джокович (Сербия) — 6445.4 (3). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5980.5 (4). Александр Зверев (Германия) — 4890.6 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 4715.7 (8). Григор Димитров (Болгария) — 3755.8 (9). Доминик Тим (Австрия) — 3665.9 (5). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3595.10 (11). Джон Изнер (США) — 3470. …25 (26). Карен Хачанов (Россия) — 1605…35 (36). Даниил Медведев (Россия) — 1262…71 (38). Андрей Рублёв (Россия) — 795…84 (80). Евгений Донской (Россия) — 683.