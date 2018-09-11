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Макхэйл и Бренгл прошли во второй круг турнира в Квебеке, Никулеску выбыла
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Макхэйл и Бренгл прошли во второй круг турнира в Квебеке, Никулеску выбыла 

Чемпионат.com 11 сентября 2018
Британка Хитер Уотсон вместе с американками Кристиной Макхэйл и Мэдисон Бренгл преодолели первый раунд турнира в Квебеке (Канада), призовой фонд которого составляет $ 226 тыс.
Уотсон в двух сетах обыграла представительницу Румынии Монику Никулеску со счётом 7:5, 6:3. Матч продолжался 2 часа 17 минут. Никулеску, находящаяся на 81 месте в рейтинге WTA, сделала 1 эйс, совершила 3 ошибки при подаче и реализовала 1 брейк-пойнт. На счету её соперницы, 107 ракетки мира, 5 подач навылет, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейка.
Бренгл взяла верх над Викторией Дюваль из США со счётом 6:4, 6:7 (2:7), 6:2, а Макхэйл в упорной борьбе в трёх партиях сломила сопротивление украинки Даяны Ястремской — 2:6, 6:2, 7:6 (7:1).
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