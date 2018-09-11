Борцы Дагестана завоевали медали международного турнира в Армении

Борцы Дагестана завоевали медали международного турнира в АрменииДвое дагестанских борцов вольного стиля — в числе медалистов на международном турнире на призы серебряного призера Олимпийских игр Степана Саркисяна.

Международные соревнования проходили 8-10 сентября в армянском городе Ванадзор.

Медаль высшей пробы на турнире завоевал Сайпулла Алибулатов (70 кг), который одолел в финале хозяина ковра, самого титулованного борца Армении на данный момент Давида Сафаряна , имеющего звание чемпиона мира и Европы.

Серебряным призером соревнований стал Ахмед Джалилов, выступавший в весовой категории до 65 кг.

Отметим, что на турнире медали разного достоинства завоевали также дагестанские борцы, представлявшие другие страны.

Фото: armnoc.am