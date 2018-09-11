Борцы Дагестана завоевали медали международного турнира в Армении 

Борцы Дагестана завоевали медали международного турнира в АрменииДвое дагестанских борцов вольного стиля — в числе медалистов на международном турнире на призы серебряного призера Олимпийских игр Степана Саркисяна.
Международные соревнования проходили 8-10 сентября в армянском городе Ванадзор.
Медаль высшей пробы на турнире завоевал Сайпулла Алибулатов (70 кг), который одолел в финале хозяина ковра, самого титулованного борца Армении на данный момент Давида Сафаряна, имеющего звание чемпиона мира и Европы.
Серебряным призером соревнований стал Ахмед Джалилов, выступавший в весовой категории до 65 кг.
Отметим, что на турнире медали разного достоинства завоевали также дагестанские борцы, представлявшие другие страны.
Фото: armnoc.am