Ещё
Борец Магомедмурад Гаджиев выступит на международном турнире «Шахтерская слава»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Борец Магомедмурад Гаджиев выступит на международном турнире «Шахтерская слава» 

Mirmol.ru 11 сентября 2018
Фото: Mirmol.ru
?Борец Магомедмурад Гаджиев выступит на международном турнире «Шахтерская слава»Дагестанский борец вольного стиля Магомедмурад Гаджиев станет участником представительного международного турнира «Шахтерская слава».
Турнир состоится 21-23 сентября в Кемерово. Участниками традиционного турнира ежегодно становятся свыше 200 борцов. В этом году ожидается участие спортсменов из 20 стран.
Магомедмурад Гаджиев выступит на турнире в составе сборной Польши. За награды соревнований воспитанник дагестанской школы борьбы будет бороться в весовой категории до 70 кг.
Напомним, что в этом году на чемпионате Европы в Каспийске Магомедмурад Гаджиев довольствовался серебряной медалью, уступив золото Магомеду Курбаналиеву.
Также в активе Гаджиева есть золотая медаль Евро-2016 и серебряная медаль чемпионата мира-2017.
Фото: m.wrestdag.ru
Mirmol.ru: последние новости
Борцы Дагестана завоевали медали международного турнира в Армении Первый конкурс чемпионата WorldSkills Russia стартует уже завтра Спикер Сергей Лобов: «Как пользовательские данные улучшают Яндекс.Карты»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке5
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую1
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту44
Умер Валентин Чайкин16
Бывшая российская спортсменка выступила против России3
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:55
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Летние виды спорта
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
02:20
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту
Летние виды спорта
01:01
России подготовили новый допинг-скандал
Летние виды спорта
02:55
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ
Футбол Прочее
00:32
Футболистов отчислили за нацистское приветствие
Футбол
04:48
Встреча с бывшей и рекорд: что ждет Тутберидзе в Канаде
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение