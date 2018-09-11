?Борец Магомедмурад Гаджиев выступит на международном турнире «Шахтерская слава»Дагестанский борец вольного стиля Магомедмурад Гаджиев станет участником представительного международного турнира «Шахтерская слава».
Турнир состоится 21-23 сентября в Кемерово. Участниками традиционного турнира ежегодно становятся свыше 200 борцов. В этом году ожидается участие спортсменов из 20 стран.
Магомедмурад Гаджиев выступит на турнире в составе сборной Польши. За награды соревнований воспитанник дагестанской школы борьбы будет бороться в весовой категории до 70 кг.
Напомним, что в этом году на чемпионате Европы в Каспийске Магомедмурад Гаджиев довольствовался серебряной медалью, уступив золото Магомеду Курбаналиеву.
Также в активе Гаджиева есть золотая медаль Евро-2016 и серебряная медаль чемпионата мира-2017.
Фото: m.wrestdag.ru