Борец Магомедмурад Гаджиев выступит на международном турнире «Шахтерская слава»

?Борец Магомедмурад Гаджиев выступит на международном турнире «Шахтерская слава»Дагестанский борец вольного стиля Магомедмурад Гаджиев станет участником представительного международного турнира «Шахтерская слава».

Турнир состоится 21-23 сентября в Кемерово. Участниками традиционного турнира ежегодно становятся свыше 200 борцов. В этом году ожидается участие спортсменов из 20 стран.

Магомедмурад Гаджиев выступит на турнире в составе сборной Польши. За награды соревнований воспитанник дагестанской школы борьбы будет бороться в весовой категории до 70 кг.

Напомним, что в этом году на чемпионате Европы в Каспийске Магомедмурад Гаджиев довольствовался серебряной медалью, уступив золото Магомеду Курбаналиеву

Также в активе Гаджиева есть золотая медаль Евро-2016 и серебряная медаль чемпионата мира-2017.

Фото: m.wrestdag.ru