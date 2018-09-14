Анисимова стала первой полуфиналисткой турнира в Хиросиме

Американская теннисистка Аманда Анисимова , пробившаяся в основную сетку турнира в Хиросиме (Япония) через квалификацию, вышла в полуфинал, в двух партиях обыграв представительницу Словакии Анну Шмидлову со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 6 минут.

Аманда ни разу не подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в финал соревнований 17-летняя уроженка Фрихолд Тауншипа поспорит с победительницей поединка Чжан Шуай (Китай, 1) — Зарина Дияс (Казахстан, 6).

Турнир в Хиросиме завершится 16 сентября. Зарина Дияс является действующей победительницей Japan Women's Open.