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Анисимова стала первой полуфиналисткой турнира в Хиросиме
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Анисимова стала первой полуфиналисткой турнира в Хиросиме 

Чемпионат.com + ещё 2 7 часов назад
Американская теннисистка Аманда Анисимова, пробившаяся в основную сетку турнира в Хиросиме (Япония) через квалификацию, вышла в полуфинал, в двух партиях обыграв представительницу Словакии Анну Шмидлову со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 6 минут.
Аманда ни разу не подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 1 брейк.
За выход в финал соревнований 17-летняя уроженка Фрихолд Тауншипа поспорит с победительницей поединка Чжан Шуай (Китай, 1) — Зарина Дияс (Казахстан, 6).
Турнир в Хиросиме завершится 16 сентября. Зарина Дияс является действующей победительницей Japan Women's Open.
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