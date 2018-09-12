Хуан Мартин Дель Потро: «Я счастлив играть в эпоху с Надалем, Джоковичем и Федерером»

— Горжусь тем, что играю рядом с этими легендами, — приводит Tennis World USA слова Дель Потро. — Я всю свою карьеру учился у Новака, Роджера, Рафы. Видел, как они выигрывают соревнования. Это потрясающе. Мне не грустно, что я не смог выиграть турнир «Большого шлема» из-за них. Я просто один из тех парней, которым повезло быть в одной эпохе с ними, и это здорово.

Члены «большой тройки» за последние 15 лет выиграли 51 титул «Большого шлема»: у Надаля их 17, а у Федерера — 20, у Джоковича — 14. Дель Потро побеждал на US Open в 2009 году.

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