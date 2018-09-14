Медведев уступил Ивашко

Россиянин Даниил Медведев проиграл белорусу Илье Ивашко во второй игре матча первого раунда плей-офф первой группы Европейско-африканской зоны Кубка Дэвиса. Соревнования проходят на Малой спортивной арене "Лужники".
Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:2), 6:4 в пользу белорусского спортсмена.
Счет в матче стал равным — 1-1. В субботу в парном матче россияне Евгений Донской и Андрей Рублев встретятся с Максимом Мирным и Андреем Василевским. Карен Хачанов в субботу встретится с Ивашко, а Медведев — с Егором Герасимовым.
Победившая в данной встрече команда сохранит место в первой группе Европейско-африканской зоны (второй дивизион Кубка Дэвиса после Мировой группы). При этом проигравшая сборная не потеряет шансов сохранить прописку в дивизионе. Проигравшая команда во втором раунде плей-офф поборется за это право с командой Словакии. В случае поражения в матче со словаками россияне или белорусы отправятся уровнем ниже — во вторую группу.
В 2017 году мужская сборная России выступала в Мировой группе, но сначала в матче первого раунда проиграла сербам, а во встрече плей-офф за право остаться в элитном дивизионе уступила венграм. В марте текущего года россияне проиграли встречу, дающую возможность сыграть в плей-офф за выход в Мировую группу, команде Австрии в рамках второго дивизиона Европейско-африканской зоны.