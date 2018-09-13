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Осака: в финале US Open пыталась не думать о ситуации с Сереной
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Осака: в финале US Open пыталась не думать о ситуации с Сереной 

Чемпионат.com 13 сентября 2018
Фото: Чемпионат.com
Японская теннисистка Наоми Осака посетила популярное телешоу Ellen, где она раскрыла подробности финального матча Открытого чемпионата США по теннису. В финале Осака обыграла американку Серену Уильямс со счётом 6:2, 6:4. Матч ознаменовался скандалом: судья снял с Уильямс очки после подсказки тренера и поломанной ракетки. Затем спортсменка оскорбила арбитра, назвав того вором и сексистом. Судья оштрафовал Уильямс, сняв с неё гейм, после чего Осака довела матч до победы.
«Если бы я не верила, что у меня есть шанс победить, я бы не играла. Это у меня в голове.
Когда ты маленькая, тебя учат в подобные моменты не смотреть на разозлившуюся соперницу или на какие-то отвлекающие вещи. Тренеры учат отвернуться и сосредоточиться на себе. Я попыталась сделать это. Но, конечно, я хотела знать, что там происходит.
Я не слышала, о чём именно они говорили, смотрела в другую сторону. Но, конечно, мне был слышен гул зрителей. Я очень хотела повернуться, чтобы посмотреть туда, но удержалась», — сказала Осака.
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