Пэр присоединился к Академии Муратоглу 

Французский теннисист Бенуа Пэр будет тренироваться в теннисной Академии Патрика Муратоглу, сообщает на официальной странице Mouratoglou Tennis Academy в «твиттере». «Мы рады официально представить члена сборной Франции на Кубке Дэвиса Бенуа Пэра, который будет работать с тренером Морганом Бурбоном», — отреагировали в Академии. 29-летний француз занимает 54-е место в мировом рейтинге ATP и может похвастать победой на турнире в Бостаде. В текущем сезоне Пэр провёл 45 матчей, из которых выиграл в 22-х. Его лучшим результатом в рейтинге была 18-я строчка, на которой он располагался в январе 2016 года.
В ближайшие выходные Пэр сыграет за сборную Франции в полуфинале Кубка Дэвиса. Соперниками французской команды станет сборная Испании.