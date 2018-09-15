Пуиг не смогла выйти в полуфинал турнира в Квебеке

24-я ракетка мира Моника Пуиг , представляющая Пуэрто-Рико, не смогла выйти в полуфинал турнира в Квебеке (Канада). В четвертьфинале она уступила американке Софье Кенин со счётом 1:6, 3:6.

Матч продолжался 55 минут. За это время Пуиг сделала 6 эйсов и допустила 4 двойные ошибки. В то же время Кенин, занимающая 67-е место в рейтинге WTA, 6 раз подала навылет и сделала четыре брейка. Американка не допустила ни одной двойной ошибки. Ранее соперницы ещё никогда не встречались.

Соперницей Кенин по полуфиналу станет её соотечественница Джессика Пегула . В четвертьфинале она обыграла хорватку Петра Мартич со счётом 6:3, 7:5.

Турнир в Квебеке проводится на кортах с синтетическим покрытием. Призовой фонд соревнований составляет более $ 250 тыс.