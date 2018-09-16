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Чорич вывел Хорватию в финал Кубка Дэвиса
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Чорич вывел Хорватию в финал Кубка Дэвиса 

Чемпионат.com + ещё 16 7 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Хорватский теннисист Борна Чорич в пятом матче полуфинала Кубка Дэвиса нанёс поражение американцу Фрэнсису Тиафо со счётом 6:7 (0:7), 6:1, 6:7 (11:13), 6:1, 6:3. После этого хорваты довели счёт в матче до 3:2 и вышли в финал Кубка Дэвиса. Соперниками Хорватии станет сборная Франции, обыгравшая Испанию.
Матч Чорича и Тиафо продлился 4 часа и 6 минут. Чорич сделал 9 эйсов и реализовал 9 из 17 брейк-поинов. Также хорватский теннисист допустил 4 двойные ошибки. Его соперник выполнил 10 подач навлет, сделал 3 брейка и допустил 5 двойных ошибок.
Ранее Чорич также обыграл Стивена Джонсона, а Марин Чилич победил Фрэнсиса Тиафо. У американцев победы одерживали Сэм Куэрри и дуэт Майк Брайан / Райан Харрисон. Полуфинал Кубка Дэвиса проходил в Задаре (Хорватия).
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