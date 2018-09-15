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Хачанов обыграл Ивашко, Россия сравняла счёт в матче с Беларусью в Кубке Дэвиса
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Хачанов обыграл Ивашко, Россия сравняла счёт в матче с Беларусью в Кубке Дэвиса 

Чемпионат.com + ещё 34 19 часов назад
Фото: Vprognoze.ru
Российский теннисист Карен Хачанов в двух сетах одержал победу над представителем Республики Беларусь Ильёй Ивашко со счётом 6:2, 6:4.
После этого счёт в матче плей-аута 1-й группы Кубка Дэвиса Россия — Беларусь стал равным — 2-2. Ранее россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв потерпели поражение в парном поединке от Максима Мирного и Андрея Василевского — 5:7, 3:6. Для сохранения Россией прописки в 1-й группе Кубка Дэвиса на сезон-2019 Даниил Медведев в заключительной встрече должен выигрывать у Егора Герасимова.
Ранее Россия и Беларусь в Кубке Дэвиса встречались лишь однажды. В 2004 году победу одержали белорусские теннисисты.
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