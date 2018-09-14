Ещё
Чилич нанёс поражение Тиафо, Хорватия одержала вторую победу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чилич нанёс поражение Тиафо, Хорватия одержала вторую победу 

Чемпионат.com + ещё 1 23 часа назад
Хорватский теннисист Марин Чилич нанёс поражение американцу Фрэнсису Тиафо в полуфинале Кубка Дэвиса со счётом 6:1, 6:3, 7:6. Хорваты увеличили счёт в полуфинале до 2:0.
В течение матча, проходившего в Задаре (Хорватия), Чилич сделал 13 эйсов, его соперник выполнил 9 подач навылет. Чилич допустил 1 двойную ошибку, в пассиве Тиафо — 4 двойные ошибки. Хорватский теннисист сделал 5 из 8 брейков, на счету Тиафо — лишь 1 из 2 брейк-поинтов.
После этой победы хорваты увеличили преимущество в счёте. Ранее Борна Чорич нанёс поражение в трёх сетах Стивену Джонсону. Далее в игру вступят пары. Иван Додиг и Мате Павич сыграют с Майком Брайаном и Райаном Харрисоном.
Во втором полуфинале встречаются сборные Франции и США.
Чемпионат.com: последние новости
Соболенко, Кудерметова и Родина узнали соперниц на турнире в Квебеке Пуиг не смогла выйти в полуфинал турнира в Квебеке Пуи удвоил преимущество Франции в полуфинале Кубка Дэвиса против Испании
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликовано особое письмо WADA России47
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке20
Скандал с Уильямc получил продолжение30
Зеппельт отреагировал на возможное восстановление РУСАДА
Российские волейболисты установили рекорд ЧМ
Видео
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
02:11
Родченков в ярости: WADA признало российский спорт
Летние виды спорта Статьи
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:55
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Летние виды спорта
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
02:20
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение