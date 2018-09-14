Чилич нанёс поражение Тиафо, Хорватия одержала вторую победу

Хорватский теннисист Марин Чилич нанёс поражение американцу Фрэнсису Тиафо в полуфинале Кубка Дэвиса со счётом 6:1, 6:3, 7:6. Хорваты увеличили счёт в полуфинале до 2:0.

В течение матча, проходившего в Задаре (Хорватия), Чилич сделал 13 эйсов, его соперник выполнил 9 подач навылет. Чилич допустил 1 двойную ошибку, в пассиве Тиафо — 4 двойные ошибки. Хорватский теннисист сделал 5 из 8 брейков, на счету Тиафо — лишь 1 из 2 брейк-поинтов.

Во втором полуфинале встречаются сборные Франции и США.