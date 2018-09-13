Ещё
Карен Хачанов: Мы очень хорошо знаем соперников из команды Белоруссии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Карен Хачанов: Мы очень хорошо знаем соперников из команды Белоруссии 

Советский спорт + ещё 1 13 сентября 2018
25-я ракетка мира Карен Хачанов прокомментировал предстоящий матч Кубка Дэвиса с Белоруссией в Москве.
Хачанов и Герасимов начнут матч Кубка Дэвиса Россия — Белоруссия
«Мы очень хорошо знаем соперников из команды Белоруссии, вместе с ними играли на многих турнирах, — приводит «Р-Спорт» слова 22-летнего российского теннисиста. — Ребята очень молодые у соперника. То, что я играю первым, никак не влияет. Мы готовы были к любому раскладу жеребьевки».
Напомним, матч Россия — Белоруссия пройдет 14-15 сентября на МСА «Лужники». В четверг состоялась жеребьевка, по итогам которой первыми на корт выйдут Хачанов и второй номер соперника Егор Герасимов.
За сборную России также заявлены Даниил Медведев, Андрей Рублев, Евгений Донской и Евгений Карловский.
Советский спорт: последние новости
Мартина Навратилова: У Серены есть право выражать свое недовольство Хачанов обыграл Герасимова в стартовой игре матча Кубка Дэвиса Чилич принес Хорватии второе очко в полуфинале Кубка Дэвиса с США
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Война окончена. Головкин проиграл в США17
Позора избежали!
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке25
Восстановлению РУСАДА может помешать сама Россия1
Ибрагимович невероятным ударом забил 500-й гол5
Видео
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
02:11
Родченков в ярости: WADA признало российский спорт
Летние виды спорта Статьи
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:55
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение