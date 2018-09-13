Карен Хачанов: Мы очень хорошо знаем соперников из команды Белоруссии

25-я ракетка мира Карен Хачанов прокомментировал предстоящий матч Кубка Дэвиса с Белоруссией в Москве.

Хачанов и Герасимов начнут матч Кубка Дэвиса Россия — Белоруссия

«Мы очень хорошо знаем соперников из команды Белоруссии, вместе с ними играли на многих турнирах, — приводит «Р-Спорт» слова 22-летнего российского теннисиста. — Ребята очень молодые у соперника. То, что я играю первым, никак не влияет. Мы готовы были к любому раскладу жеребьевки».

Напомним, матч Россия — Белоруссия пройдет 14-15 сентября на МСА «Лужники». В четверг состоялась жеребьевка, по итогам которой первыми на корт выйдут Хачанов и второй номер соперника Егор Герасимов.