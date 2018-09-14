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Впервые за 17 лет четверо австралийцев попали в топ-50 рейтинга ATP
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Впервые за 17 лет четверо австралийцев попали в топ-50 рейтинга ATP 

Чемпионат.com 2 часа назад
Сразу четыре теннисиста из Австралии вошли в 50 лучших игроков мира по итогам Открытого чемпионата США. Ник Кирьос занимает 27-ю строчку, Джон Миллман расположился на 37-м месте, следом за ним идёт Алекс де Минор, тогда как Мэттью Эбден — 48-й в рейтинге. Последний раз Автралия мог похвастать таким успехом в мужском теннисе в июле 2001 года, когда имела сразу пять представителей в топ-50 рейтинга, в том числе пятую ракетку мира Ллейтона Хьюитта и девятую — Патрика Рафтера. Ллейтон Хьюитт, ныне являющийся капитаном сборной Австралии на Кубке Дэвиса, выиграл последний турнир «Большого шлема» для Австралии — в 2002 году он стал чемпионом Уимблдона.
Сборная Австралии продолжает свои выступления в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса.
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