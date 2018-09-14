Наказавший Уильямс судья вернулся к работе

Судья, которого оскорбила Уильямс в финале US Open, вернулся к работе

Судья на вышке скандального финала Открытого чемпионата США Карлос Рамос в пятницу вернулся к работе, обслужив матч между хорватом Марином Чиличем и американцем Фрэнсисом Тиафо в рамках полуфинала Кубка Дэвиса, сообщает Sport24. "Я просто сосредоточен на этом противостоянии и снова работаю. Это все, что я могу сказать", — заявил Рамос до матча. Напомним, что в финале US Open 8 сентября американка Серена Уильямс проиграла японке Наоми Осаке — 2:6, 4:6. Уильямс получила предупреждение за сигнал от своего тренера с трибун, что вызвало ее возмущение и несогласие. Позднее она удостоилась второго предупреждения (карается штрафным очком) за разбитую ракетку. А затем назвала Рамоса вором и лжецом, за что получила третье предупреждение и была оштрафована на гейм. После завершения матча 23-кратная чемпионка турниров "Большого шлема" также обвинила судейский корпус в сексизме. Ранее глава USTA лично извинилась перед судьей, которого оскорбила Серена Уильямс.