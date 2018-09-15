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Хачанов вернул надежду России в Кубке Дэвиса
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Хачанов вернул надежду России в Кубке Дэвиса 

News.ru 19 часов назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Российский теннисист Карен Хачанов победил белорусского спортсмена Илью Ивашко в рамках турнира «Кубок Дэвиса». До этого 22-летний спортсмен в паре с Андреем Рублевым проиграл Максиму Мирному и Андрею Василевскому.
На этот раз Хачанов победил своего соперника в двух сетах (6:2, 6:4).
«Настроился на игру, знал, что от этого зависит, продолжим мы борьбу или нет», — заявил Карен после матча.
Россиянин сравнял счёт в матче против Белоруссии — 2:2. Победитель противостояния определится в матче между Даниилом Медведевым и Евгением Герасимовым.
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