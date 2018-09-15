Хачанов вернул надежду России в Кубке Дэвиса

На этот раз Хачанов победил своего соперника в двух сетах (6:2, 6:4).

«Настроился на игру, знал, что от этого зависит, продолжим мы борьбу или нет», — заявил Карен после матча.