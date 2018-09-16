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Ватутин не смог преодолеть первый круг квалификации St. Petersburg Open
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Ватутин не смог преодолеть первый круг квалификации St. Petersburg Open 

Чемпионат.com + ещё 1 13 часов назад
Россиянин Алексей Ватутин неудачно выступил в квалификационном этапе международного теннисного турнира St. Petersburg Open, проиграв в двух сетах белорусу Владимиру Игнатику со счётом 5:7, 4:6.
Спортсмены провели на корте 1 час 39 минут. За это время Ватутин ни разу не подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 4 из 9 брейк-пойнтов. Его соперник совершил 10 эйсов, 4 раза ошибся на подаче и сделал 11 брейков из 14.
За выход в основную сетку St. Petersburg Open Игнатик поборется с австрийцем Лукасом Мидлером, который одержал уверенную победу над сербом Виктором Троицки — 6:2, 6:3.
Финал соревнований в Санкт-Петербурге пройдёт 23 сентября. Действующим чемпионом турнира является босниец Дамир Джумхур.
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