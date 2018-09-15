Маррей и Инглот вывели Великобританию вперёд в матче плей-офф Мировой группы КД 

В поединке плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса представители Великобритании Доминик Инглот и Джейми Маррей обыграли узбекистанских теннисистов Санджара Файзиева и Дениса Истомина со счётом 4:6, 7:6 (10:8), 6:2, 6:3.
Игра продолжалась 2 часа 54 минуты. На счету Инглота и Маррея 13 эйсов, 2 ошибки при подаче и 4 реализованных брейк-пойнта. Их соперники 4 раза подали навылет, совершили 8 двойных ошибок и сделали 1 брейк.
Счёт в противостоянии Великобритания — Узбекистан стал 2-1. Ранее Даниэль Эванс нанёс поражение Денису Истомину и вывел британцев вперёд, но затем во второй встрече Кэмерон Норри уступил Джурабеку Каримову. Матчи плей-офф Кубка Дэвиса Великобритания — Узбекистан проходят на харде на крытых кортах в Глазго (Шотландия).