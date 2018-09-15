Маррей и Инглот вывели Великобританию вперёд в матче плей-офф Мировой группы КД

В поединке плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса представители Великобритании Доминик Инглот и Джейми Маррей обыграли узбекистанских теннисистов Санджара Файзиева и Дениса Истомина со счётом 4:6, 7:6 (10:8), 6:2, 6:3.

Игра продолжалась 2 часа 54 минуты. На счету Инглота и Маррея 13 эйсов, 2 ошибки при подаче и 4 реализованных брейк-пойнта. Их соперники 4 раза подали навылет, совершили 8 двойных ошибок и сделали 1 брейк.