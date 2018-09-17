Ещё
Евгений Донской: «Провел один из худших матчей в сезоне»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Евгений Донской: «Провел один из худших матчей в сезоне» 

Спорт-Экспресс + ещё 2 10 часов назад
Евгений Донской после поражения от Мартина Клижана в первом круге St. Petersburg Open (4:6, 4:6) объяснил неудачу неверными тактическими решениями.
— Вы повели 4:0 в первом сете, а что потом пошло не так?
— Не так пошло все по чуть-чуть. Я плохо сыграл гейм при 4:1. На самом деле и при 4:0 тоже. Вторую подачу при 30:40 надо было принимать. Счет мог бы стать 5:0, и была бы совсем другая история. Несколько неправильных решений привело к тому, что он поймал уверенность, а у меня она не то чтобы ушла, но я стал более зажатым.
— Всю неделю вы тренировались на кортах в Москве перед матчем Кубка Дэвиса. Насколько они отличаются от петербуржских?
— Здесь, скорее мячи отличаются. Они более быстрые. Мне даже нравится такая комбинация покрытия и мячей. То есть условия для меня нормальные, но я провел один из худших матчей в сезоне. Таким соперникам, как Мартин, не надо давать шанса воспрянуть духом. (Мария Никулашкина)
Все о теннисе — здесь.
Спорт-Экспресс: последние новости
СМИ: Шарапова досрочно завершила сезон Лечение травмы Надаля может занять от нескольких недель до полугода Родина и Веснина поднялись в рейтинге WTA
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитова ответила Медведевой74
Тутберидзе высказалась о «сбежавшей» Медведевой40
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа24
Серена Уильямс продолжила истерику54
Тутберидзе сделала громкое заявление48
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
05:38
Серена Уильямс продолжила истерику
Теннис
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:03
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам
Футбол
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
07:49
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа
Фигурное катание
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение