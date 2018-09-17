Евгений Донской: «Провел один из худших матчей в сезоне»

— Вы повели 4:0 в первом сете, а что потом пошло не так?

— Не так пошло все по чуть-чуть. Я плохо сыграл гейм при 4:1. На самом деле и при 4:0 тоже. Вторую подачу при 30:40 надо было принимать. Счет мог бы стать 5:0, и была бы совсем другая история. Несколько неправильных решений привело к тому, что он поймал уверенность, а у меня она не то чтобы ушла, но я стал более зажатым.

— Всю неделю вы тренировались на кортах в Москве перед матчем Кубка Дэвиса. Насколько они отличаются от петербуржских?

— Здесь, скорее мячи отличаются. Они более быстрые. Мне даже нравится такая комбинация покрытия и мячей. То есть условия для меня нормальные, но я провел один из худших матчей в сезоне. Таким соперникам, как Мартин, не надо давать шанса воспрянуть духом. ( Мария Никулашкина

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