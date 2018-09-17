Теннисист Донской потерял одну позицию в чемпионской гонке ATP 

Россиянин Евгений Донской опустился на 86-е место в чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сообщает "Советский спорт".
В первой десятке изменений нет. Первую строчку занимает представитель Испании Рафаэль Надаль.
Лучшим среди россиян является Карен Хачанов, располагающийся на 21-м месте.
Ранее сообщалось, что Екатерина Макарова опустилась на одну строчку в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA).
Чемпионская гонка ATP. 17 сентября
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 7480;
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 6445;
3 (3). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 4910;
4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) — 4800;
5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4365;
6 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 3815;
7 (7). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3450;
8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3365;
9 (9). Джон Иснер (США) — 2930;
10 (10). Кей Нисикори (Япония) — 2475…
21 (21). Карен Хачанов (Россия) — 1585…
26 (26). Даниил Медведев (Россия) — 1207…
66 (66). Андрей Рублев (Россия) — 695…
86 (85). Евгений Донской (Россия) — 537.