Россиянки продвинулись вперед в Сеуле

Россиянка Родина вышла во второй круг турнира в Сеуле

Российская теннисистка Евгения Родина вышла во второй круг турнира в южнокорейском Сеуле, сообщает "Советский спорт"

В матче первого круга россиянка в двух сетах обыграла представительницу Сербии Деяну Раданович со счетом 6:1, 6:1.

Спортсменки провели на корте 1 час 11 минут.

За выход в четвертьфинал соревнований 29-летняя Родина поспорит с бельгийской спортсменкой Кирстен Флипкенс.

Теннис. Сеул. 1-й кругЕвгения Родина (Россия) — Деяна Раданович (Сербия) — 6:1, 6:1