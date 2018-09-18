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Россиянки продвинулись вперед в Сеуле
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Россиянка Родина вышла во второй круг турнира в Сеуле 

Газета.Ru + ещё 18 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Российская теннисистка Евгения Родина вышла во второй круг турнира в южнокорейском Сеуле, сообщает "Советский спорт".
В матче первого круга россиянка в двух сетах обыграла представительницу Сербии Деяну Раданович со счетом 6:1, 6:1.
Спортсменки провели на корте 1 час 11 минут.
За выход в четвертьфинал соревнований 29-летняя Родина поспорит с бельгийской спортсменкой Кирстен Флипкенс.
Ранее сообщалось, что Мария Шарапова досрочно завершила сезон.
Теннис. Сеул. 1-й кругЕвгения Родина (Россия) — Деяна Раданович (Сербия) — 6:1, 6:1
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