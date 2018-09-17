Засунуть мяч в глотку и убить арбитра: как скандалит Серена

После финального матча Открытого чемпионата США по теннису прошло уже больше недели, однако скандал с участием Серены Уильямс все еще не утих. Младшая из сестер до сих пор не извинилась за свое поведение в поединке против японки Наоми Осаки, хотя судьи грозят бойкотировать ее следующие игры. Сама американка не торопится признавать вину и продолжает считать, что с ней обошлись несправедливо. «Газета.Ru» вспоминает главные обиды и оскорбления в карьере одной из самых титулованных теннисисток планеты.

Конфликт с Карлосом Рамосом

Серена Уильямс ударно вернулась в тур после перерыва, связанного с рождением ребенка, и два раза подряд пробилась в финал турниров Большого шлема. Однако в решающем матче US Open что-то пошло не так — американка потеряла контроль над эмоциями, за что была наказана.

Сначала Серене не понравилось, что судья дал ей предупреждение за подсказ тренера Патрика Муратоглу, объяснив, что никогда не жульничает. Специалист признался, что подавал знаки подопечной, однако теннисистка их не видела. Чуть позже американка разбила ракетку, проиграв гейм на своей подаче, за что получила второе предупреждение от Карлоса Рамоса, которое превратилось в штрафное очко.

Это разозлило Серену еще больше. Спортсменка начала требовать отмены наказания, обозвала арбитра вором и лжецом, пообещала, что тот больше не будет судить матчи с ее участием. Карлос Рамос долго оставался равнодушным к истерике Серены, но на оскорбления уже был вынужден вынести более серьезные санкции — штрафной гейм. Счет стал 5:3 в пользу японки, и американка не смогла навязать борьбу Осаке. После матча Серена отказалась жать руку арбитру, требуя от того извинений.

Угрозы линейному арбитру

В 2009 году Серена играла в полуфинале US Open против бельгийки Ким Клейстерс . Уильямс проигрывала в решающем гейме 15:30 и совершила заступ на второй подаче, соперница заработала двойной матчбол. Американка разгневалась на линейного судью и пообещала ей «запихнуть мяч в глотку», а также убить ее. До этого у Серены уже было предупреждение за сломанную ракету, и второе, за оскорбления, принесло Клейстерс победное очко и выход в финал турнира. За эту выходку американка понесла серьезное наказание — она была оштрафована на общую сумму $82,5 тыс. и получила двухлетний испытательный срок, в течение которого любой подобный проступок мог обернуться дисквалификацией на Открытом чемпионате США. Теннисистка извинилась перед судьей только через несколько дней.

Серена заглядывает в душу судье

В следующий раз Серена не выдержала опять же на домашнем для себя US Open. В 2011 году в финальном матче против австралийки Саманты Стосур американка вновь уступала и пыталась приободрить себя. Во время розыгрыша Серена громко выкрикнула, решив, что уже выиграла очко. Однако судье на вышке Еву Асдераки так не показалось, и она засчитала проигрыш американке за то, что та отвлекла соперницу своим возгласом. Уильямс потребовала от арбитра переигровки, но получила отказ, и тогда начала искать причины такого несправедливого отношения к себе.

«Это ведь вы мне все испортили здесь в прошлый раз? Вы меня ненавидите и некрасивы внутри», — объяснила Серена греческому арбитру.

Оскорбления в адрес Марии Шараповой и Григора Димитрова

Противостояние между Шараповой и Уильямс не утихало ни на корте, ни за его пределами. В июне 2013 года Уильямс очень колко отозвалась о россиянке: «Она из тех, кто живет теннисом. Эй, может, отдохнешь? Я серьезно. Она начинает каждое интервью словами: „Я так счастлива! Мне так повезло!“ Это скучно».

Американка позволила себе сказать не самые приятные слова болгарскому теннисисту, с которым ранее сама встречалась: «И еще: если она хочет встречаться с парнем, у которого черное сердце, то вперед!» Чуть позже Серена принесла извинения Шарповой, хотя и не была уверена, что ее слова чем-то оскорбили россиянку.

Сексизм и расизм во всем

Следующая история тоже связана с представителями российского тенниса. В программе «Вечерний Ургант» капитан сборной России по теннису Шамиль Тарпищев в шутку назвал сестер Уильямс «братьями», намекая на их огромную физическую силу и атлетичный теннис, который несвойственен теннисисткам.

Однако американки обиделись, а Серена даже обвинила Тарапищева в сексизме и почему-то расизме, хотя о цвете коже не было сказано ни слова. Причем многие поддержали сестер, в том числе Мария Шарапова, а женская теннисная ассоциация (WTA) оштрафовала Тарпищева на $25 тыс. и отстранила его от любой деятельности, связанной с WTA. Капитану сборной не разрешили даже вручить приз на Кубке Кремля.