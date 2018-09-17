Ещё
Тюрнев на двух тай-брейках проиграл Ивашко в квалификации St. Petersburg Open
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тюрнев на двух тай-брейках проиграл Ивашко в квалификации St. Petersburg Open 

Чемпионат.com + ещё 1 4 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Российский теннисист Евгений Тюрнев не сумел пробиться в основную сетку турнира St. Petersburg Open. В финале квалификации он на двух тай-брейках уступил представителю Беларуси Илье Ивашко со счётом 6:7 (4:7), 6:7 (3:7). Продолжительность противостояния составила 1 час 34 минуты.
Евгений 9 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 2 из 3 брейк-пойнтов. На счету его соперника 8 эйсов, 1 двойная ошибка и 2 брейка.
Имя первого соперника Ивашко в основной сетке турнира в Санкт-Петербурге станет известно позже.
Действующим победителем St. Petersburg Open является босниец Дамир Джумхур. Первый номер посева в этом году получил представитель Австрии Доминик Тим. Он стартует со второго круга.
Чемпионат.com: последние новости
Надаль из-за травмы не сыграет в полуфинале Кубка Дэвиса с Францией Макарова опустилась на 49-ю позицию в чемпионской гонке WTA Текстовая онлайн-трансляция матча Донской — Клижан в Санкт-Петербурге
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Серена Уильямс продолжила истерику19
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа22
Загитова ответила Медведевой74
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке27
Тутберидзе сделала громкое заявление47
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
05:38
Серена Уильямс продолжила истерику
Теннис
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:03
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам
Футбол
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
07:49
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа
Фигурное катание
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение