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Шарапова эмоционально отреагировала на снег
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Видео: Шарапова эмоционально отреагировала на снег 

Чемпионат.com 11 часов назад
Экс первая ракетка мира, пятикратная победительница турниров «Большого шлема», россиянка Мария Шарапова поделилась своими эмоциями от выпавшего в Нью-Йорке первого снега. На видеозаписи из «Инстаграма» Мария идёт по улице, и неоднократно повторяет: «Идёт снег».
Напомним, в Нью-Йорке Мария, в качестве основателя кондитерского бренда Sugarpova, выступала на форуме для инвесторов. Свой последний матч Шарапова провела также в Нью-Йорке, уступив в 1/8 финала Открытого чемпионата США испанке Карле Суарес-Наварро со счётом 4:6, 3:6.
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Две недели спустя стало известно, что теннисистка досрочно завершила сезон из-за травмы. В 2019 году Мария планирует выступить на турнире St. Petersburg Ladies Trophy.
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