Хачанов рассказал о целях на следующий сезон

Российский теннисист Карен Хачанов поделился мнением о победе над Новаком Джоковичем в финале турнира Парижа, а также рассказал о своих амбициях на следующий сезон, передает "Советский спорт"

На Итоговый турнир ATP 22-летний россиянин отобрался в качестве запасного. По его словам, в следующем сезоне он намерен напрямую квалифицироваться на соревнования.

"Победа в Париже стала положительной с точки зрения эмоциональной составляющей. Завершить сезон на такой ноте, демонстрируя такой уровень тенниса просто прекрасно.

Рад быть в Лондоне, пусть и в качестве запасного. Я смотрю на лучших игроков мира, их подготовку, организацию такого турнира. Надеюсь напрямую квалифицироваться на Итоговый чемпионат в следующем году", — приводит слова Хачанова Sport 360.

Ранее сообщалось, что Хачанову пророчат тяжелое время после победы над Джоковичем.