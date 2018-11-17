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Хачанов рассказал о целях на следующий сезон
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Хачанов рассказал о целях на следующий сезон 

Газета.Ru 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Российский теннисист Карен Хачанов поделился мнением о победе над Новаком Джоковичем в финале турнира Парижа, а также рассказал о своих амбициях на следующий сезон, передает "Советский спорт".
На Итоговый турнир ATP 22-летний россиянин отобрался в качестве запасного. По его словам, в следующем сезоне он намерен напрямую квалифицироваться на соревнования.
"Победа в Париже стала положительной с точки зрения эмоциональной составляющей. Завершить сезон на такой ноте, демонстрируя такой уровень тенниса просто прекрасно.
Рад быть в Лондоне, пусть и в качестве запасного. Я смотрю на лучших игроков мира, их подготовку, организацию такого турнира. Надеюсь напрямую квалифицироваться на Итоговый чемпионат в следующем году", — приводит слова Хачанова Sport 360.
Ранее сообщалось, что Хачанову пророчат тяжелое время после победы над Джоковичем.
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