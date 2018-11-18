Александр Зверев выиграл Итоговый турнир ATP, обыграв Джоковича

В Лондоне завершился Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов. Победителем заключительного соревнования года под эгидой ATP стал представитель Германии Александр Зверев . В финале он одержал победу над первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

Зверев не оставил шансов сербскому теннисисту, обыграв его по итогам двух сетов. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3. Поединок продолжался 1 час 21 минуту. Отметим, что соперники встречались на групповом этапе турнира и тогда победу по двум сетам праздновал Джокович.