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Зверев выиграл Итоговый турнир ATP
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Александр Зверев выиграл Итоговый турнир ATP, обыграв Джоковича 

Вести.Ru 18 часов назад
Фото: EPA
В Лондоне завершился Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов. Победителем заключительного соревнования года под эгидой ATP стал представитель Германии Александр Зверев. В финале он одержал победу над первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.
Зверев не оставил шансов сербскому теннисисту, обыграв его по итогам двух сетов. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3. Поединок продолжался 1 час 21 минуту. Отметим, что соперники встречались на групповом этапе турнира и тогда победу по двум сетам праздновал Джокович.
Победа Зверева стала первой для представителей Германии на Итоговом турнире ATP с 1995 года — 23 года назад немецким триумфатором был Борис Беккер.
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