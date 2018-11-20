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Елена Веснина родила дочь 

Рамблер + ещё 9 20 ноября 2018
Фото: Instagram
Российская теннисистка Елена Веснина родила дочь. Об этом она сама сообщила в своем инстаграме.
Накануне спортсменка опубликовала в соцсети селфи с дочерью из больничной палаты. В подписи к снимку Веснина назвала день рождения своего первого ребенка счастливейшим в жизни.
«Доча, мы так тебя ждали», — призналась она.
Также Веснина процитировала афоризм, согласно которому «от первого вдоха ребенка дыхание его родителей перехватывает».
Подписчики теннисистки стали поздравлять ее, а некоторые из них выразили уверенность, что дочь Весниной, также как и ее мать, станет профессиональной теннисисткой.
Елена Веснина — чемпионка Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро и трех турниров Большого шлема в парном разряде. В одиночном Веснина трижды выигрывала турниры серии WTA. Мужем Весниной является бизнесмен Павел Табунцов. Они поженились осенью 2015-го.
Елена Веснина , Теннис
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