Елена Веснина родила дочь

Российская теннисистка Елена Веснина родила дочь. Об этом она сама сообщила в своем инстаграме.

Накануне спортсменка опубликовала в соцсети селфи с дочерью из больничной палаты. В подписи к снимку Веснина назвала день рождения своего первого ребенка счастливейшим в жизни.

«Доча, мы так тебя ждали», — призналась она.

Также Веснина процитировала афоризм, согласно которому «от первого вдоха ребенка дыхание его родителей перехватывает».

Подписчики теннисистки стали поздравлять ее, а некоторые из них выразили уверенность, что дочь Весниной, также как и ее мать, станет профессиональной теннисисткой.

Елена Веснина — чемпионка Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро и трех турниров Большого шлема в парном разряде. В одиночном Веснина трижды выигрывала турниры серии WTA. Мужем Весниной является бизнесмен Павел Табунцов. Они поженились осенью 2015-го.